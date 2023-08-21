Москалева (Субботина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Субботина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

25.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: Москалев Николай Дмитриевич

Мать: Москалева Наталья

Рождение ребёнка
12.03.1925

Дочь: Комарова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Красный Чикой ,Байхор
Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Погодина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Красный Чикой ,Байхор
Рождение ребёнка
23.02.1930

Сын: Москалев Иван Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
01.06.1933

Сын: Москалев Николай Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
20.12.1937

Сын: Москалев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
19.06.1939

Сын: Москалев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
08.03.1941

Дочь: Кукина Лидия Степановна

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область , ст. Бада
Рождение ребёнка
18.01.1944

Сын: Москалев Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
19.05.1946

Сын: Москалев Валерий Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Читинская область, ст. Бада
Рождение ребёнка
17.09.1948

Дочь: Груздева Людмила Степановна

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалева Вера Степановна

Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Степан Иванович

Смерть
25.11.1975
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