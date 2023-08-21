Москалева (Субботина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1906
Дата смерти25.11.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Москалев Николай Дмитриевич
Мать: Москалева Наталья
Дочь: Комарова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Дочь: Погодина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Сын: Москалев Николай Степанович
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Сын: Москалев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Сын: Москалев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Дочь: Кукина Лидия Степановна
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Сын: Москалев Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Сын: Москалев Валерий Степанович
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Дочь: Груздева Людмила Степановна
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович
Дочь: Москалева Вера Степановна
Отец ребёнка: Москалев Степан Иванович