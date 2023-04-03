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Наумов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Наумов Николай

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Между 1855 и 1861

Жена: Неонила

Бракосочетание
09.12.1866

Жена: Екатерина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.07.1870

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Екатерина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Екатерина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1880

Сын: Наумов Андриан

Мать ребёнка: Екатерина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Василий

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1866
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