Наумов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Наумов Николай
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Между 1855 и 1861
Жена: Неонила
Бракосочетание
09.12.1866
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
02.07.1870
Рождение ребёнка
29.01.1879
Рождение ребёнка
25.08.1880
Сын: Наумов Андриан
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866