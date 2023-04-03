Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1817
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Наумов Андрей
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
1838
Сын: Наумов Иван
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
1840
Сын: Наумов Алексей
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Наумов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Николай
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1855