Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1817

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1815 и 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Наумов Андрей

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
1838

Сын: Наумов Иван

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
1840

Сын: Наумов Алексей

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Наумов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Николай

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1855
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