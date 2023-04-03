(Форостьянова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.12.1866
Муж: Наумов Иван
Рождение ребёнка
02.07.1870
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Наумов Иван
Рождение ребёнка
29.01.1879
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Наумов Иван
Рождение ребёнка
25.08.1880
Сын: Наумов Андриан
Отец ребёнка: Наумов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно