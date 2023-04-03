(Форостьянова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Форостьянова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.12.1866

Муж: Наумов Иван

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.07.1870

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Наумов Иван

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Наумов Иван

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1880

Сын: Наумов Андриан

Отец ребёнка: Наумов Иван

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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