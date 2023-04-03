Наумов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
Дата смерти04.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: Наумов Селиверст
Мать: Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836
Сын: Наумов Андрей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Наумов Иван
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Наумов Алексей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Наумова) Елена
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Наумова) Мария
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
04.05.1850
Причина смерти: убит в бою | ГАКК