Наумов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Дата смерти

04.05.1850

Пол

Мужской

Отец

Мать

1797 г.р.

Жена

Между 1815 и 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: Наумов Селиверст

Мать: Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Наумов Андрей

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Наумов Иван

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1840

Сын: Наумов Алексей

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Наумова) Елена

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Наумова) Мария

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
04.05.1850
Причина смерти: убит в бою | ГАКК

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