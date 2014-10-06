Малмыгина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалмыгина Евдокия

Малмыгина Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1931

Дочь: Малмыгина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Малмыгин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малмыгина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Малмыгин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малмыгина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Малмыгин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малмыгин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Малмыгин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close