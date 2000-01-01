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Малмыгина Нина Ивановна
Малмыгина Нина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2022
Пол
Женский
Отец
Малмыгин Иван
Мать
Малмыгина Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Малмыгин Иван
Мать:
Малмыгина Евдокия
Смерть
2022
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