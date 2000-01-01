Малмыгина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малмыгина Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малмыгин Иван

Мать: Малмыгина Евдокия

Смерть
2022
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