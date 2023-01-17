Малмыгина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малмыгина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малмыгин Иван

Мать: Малмыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Валентина

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маширов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маширов Витя

Отец ребёнка: Маширов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маширов ?

Смерть
Неизвестно
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