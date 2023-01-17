Малмыгина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малмыгин Иван
Мать: Малмыгина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Валентина
Отец ребёнка: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маширов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маширов Витя
Отец ребёнка: Маширов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маширов ?
Смерть
Неизвестно