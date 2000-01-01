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Шипицын Василий Гаврилович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шипицын Гаврила Логинович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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