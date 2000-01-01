Шипицын Василий Гаврилович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шипицын Гаврила Логинович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно