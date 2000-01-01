Шипицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шипицын Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Шипицын Гаврила Логинович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шипицын Гаврила Логинович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шипицын Гаврила Логинович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шипицын Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Шипицын Гаврила Логинович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол