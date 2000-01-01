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Шипицын Гаврила Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шипицын Логин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шипицын Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шипицын Марк Гаврилович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шипицын Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
1839
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобольской губ.
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