Шипицын Гаврила Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шипицын Логин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шипицын Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шипицын Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
1839
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобольской губ.