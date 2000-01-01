Шипицына Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Шипицын Василий Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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