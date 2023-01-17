Ильиных Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Ильиных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Александра
Работа или профессия
02.08.1846 ст.
прошение на строительство водяной толчии | 2 августа прошение подано на водяную толчию (по правому берегу Миасса в 200 саженях от города) 27 августа одобрят в сентябре подаст прошение на кожевню (по л... Показать все