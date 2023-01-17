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Ильиных Петр Иванович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ильиных Иван Васильевич

Мать: Чебыкина Мария Максимовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ильиных Андрей Петрович

Мать ребёнка: Александра

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ильиных Василий Петрович

Мать ребёнка: Александра

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ильиных Арсений Петрович

Мать ребёнка: Александра

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
02.08.1846 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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