(Ильиных) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ильиных Петр Иванович

Мать: Александра

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