Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Ильиных) Татьяна Петровна
(Ильиных) Татьяна Петровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Пол
Женский
Отец
Ильиных Петр Иванович
1793 г.р.
Мать
(Ильиных) Александра
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Ильиных Петр Иванович
Мать:
Александра
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия