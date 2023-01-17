(Ильиных) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ильиных Андрей Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ильиных Василий Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ильиных Арсений Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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