(Ильиных) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ильиных Петр Иванович