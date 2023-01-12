Чебыкина (Ильиных) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
12.11.1790 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1792 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1795 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1797 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1802 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: (Ильиных) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич