Чебыкина (Ильиных) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина (Ильиных) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Чебыкин Максим Максимович

Мать: (Чебыкина) Параскева Петровна

Бракосочетание
12.11.1790 ст.

Муж: Ильиных Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1792 ст.

Сын: Ильиных Николай Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ильиных Петр Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.04.1795 ст.

Сын: Ильиных Флегонт Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.03.1797 ст.

Сын: Ильиных Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1802 ст.

Сын: Ильиных Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: (Ильиных) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Васильевич

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