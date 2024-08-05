Порфирий (Перфилий) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Иван Игнатьевич (?)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1694
Сын: Илья Порфирьевич
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна
Рождение ребёнка
1702
Сын: Григорий Порфирьевич
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Матрена Порфирьевна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна
Смерть
Неизвестно