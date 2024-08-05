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Порфирий (Перфилий) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Иван Игнатьевич (?)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Петровна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Илья Порфирьевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна

Рождение ребёнка
1702

Сын: Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Матрена Порфирьевна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Петровна

Смерть
Неизвестно

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