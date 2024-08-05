Евдокия (Авдотья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиПосле 1743
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1694
Сын: Илья Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Григорий Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Матрена Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович
Смерть
После 1743