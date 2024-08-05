Евдокия (Авдотья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

После 1743

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирий (Перфилий) Иванович

Рождение ребёнка
1694

Сын: Илья Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Григорий Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Матрена Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий (Перфилий) Иванович

Смерть
После 1743

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