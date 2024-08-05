Иван Игнатьевич (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий (?) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Порфирий (Перфилий) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Кузьма Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно