Иван Игнатьевич (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Игнатьевич (?)

Иван Игнатьевич (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий (?) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Порфирий (Перфилий) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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