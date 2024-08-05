Илья Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиПосле 1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Ильинична
Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Пётр Ильич
Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна
Смерть
После 1777