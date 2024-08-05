Илья Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

После 1777

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Порфирий (Перфилий) Иванович

Мать: Евдокия (Авдотья) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Ильинична

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Пётр Ильич

Мать ребёнка: Марфа Фёдоровна

Смерть
После 1777

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