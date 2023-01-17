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Родченков-Чернухин Иван Васильевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Родченков Василий Захарович

Мать: Родченкова Татьяна Гавриловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Родченкова-Чернухина Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Родченков-Чернухин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Смерть
1827
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