Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1782
Сын: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Родченкова-Чернухина Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Родченков-Чернухин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1827