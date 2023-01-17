Родченкова Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Родченкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Родченков-Чернухин Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Родченков-Чернухин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Василий Захарович

Смерть
Неизвестно
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