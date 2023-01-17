Родченкова Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Родченкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Родченков-Чернухин Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Родченков-Чернухин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно