Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1797
Сын: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843