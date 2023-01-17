Родченков-Чернухин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Родченков Василий Захарович

Мать: Родченкова Татьяна Гавриловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Смерть
1843
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