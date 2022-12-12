Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Родченкова-Чернухина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Родченков-Чернухин Василий Егорович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Родченков-Чернухин Иван Егорович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Родченков-Чернухин Павел Егорович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Родченкова-Чернухина Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847