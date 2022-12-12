Родченков-Чернухин Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Мать: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Родченкова-Чернухина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Родченков-Чернухин Василий Егорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Родченков-Чернухин Иван Егорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Родченков-Чернухин Павел Егорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Родченкова-Чернухина Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Смерть
1847
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