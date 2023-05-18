Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно