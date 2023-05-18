Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Место рождения

Гламаздино, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Гламаздино, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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