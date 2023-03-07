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Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Родченков-Чернухин Алексей Васильевич

Мать: Родченкова-Чернухина Евдокия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Родченкова-Чернухина Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1837
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