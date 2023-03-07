Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1817
Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Родченкова-Чернухина Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1837