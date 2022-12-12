Родченкова-Чернухина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченкова-Чернухина Мария Михайловна

Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Родченкова-Чернухина Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Родченков-Чернухин Василий Егорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Родченков-Чернухин Иван Егорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Родченков-Чернухин Павел Егорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Родченкова-Чернухина Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close