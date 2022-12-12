Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Родченкова-Чернухина Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Родченков-Чернухин Василий Егорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Родченков-Чернухин Иван Егорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Родченков-Чернухин Павел Егорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Родченкова-Чернухина Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно