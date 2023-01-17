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Родченков-Чернухин Григорий Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1788 г.р.
1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Мать: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Родченкова-Чернухина Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Родченкова-Чернухина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Родченкова-Чернухина Софья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

Смерть
1851
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