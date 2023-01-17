Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1808
Сын: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Родченкова-Чернухина Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Родченкова-Чернухина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Родченков-Чернухин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Около 1830
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851