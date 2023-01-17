Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Родченкова-Чернухина Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Родченков-Чернухин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно