Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Родченкова-Чернухина Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Родченков-Чернухин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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