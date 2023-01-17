Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Родченкова-Чернухина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Родченкова-Чернухина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Родченков-Чернухин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно