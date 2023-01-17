Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Родченкова-Чернухина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Родченкова-Чернухина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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