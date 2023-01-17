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Родченков-Чернухин Федор Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Родченков-Чернухин Иван Васильевич

Мать: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Родченков-Чернухин Иван Федорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Родченков-Чернухин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Родченков-Чернухин Евграф Федорович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Смерть
Неизвестно
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