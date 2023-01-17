Родченков-Чернухин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно