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Азин Анатолий Никанорович

Место рождения

Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.06.1929

Дата смерти

07.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1929

Отец: Терехин или Терещенко Никанор ?

Мать: Азина Екатерина Михайловна

Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1954

Сын: Азин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1957

Сын: Азин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
07.04.2006

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