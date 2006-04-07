Азин Анатолий Никанорович
Место рождения
Дата рождения27.06.1929
Дата смерти07.04.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1954
Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1957
Сын: Азин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
07.04.2006