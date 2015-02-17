Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

17.02.2015

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Лапшин Иван Андреевич

Мать: Лапшина (Осипова) Анна Сергеевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азин Анатолий Никанорович

Рождение ребёнка
11.09.1954

Сын: Азин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1957

Сын: Азин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович

Рождение ребёнка
30.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович

Рождение ребёнка
21.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
17.02.2015

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