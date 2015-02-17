Азина (Лапшина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти17.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1954
Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович
Рождение ребёнка
09.02.1957
Сын: Азин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович
Рождение ребёнка
30.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович
Рождение ребёнка
21.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азин Анатолий Никанорович
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
17.02.2015