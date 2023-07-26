Терехин или Терещенко Никанор ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1929
Сын: Азин Анатолий Никанорович
Мать ребёнка: Азина Екатерина Михайловна
Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно