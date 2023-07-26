Терехин или Терещенко Никанор ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехин или Терещенко Никанор ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1929

Сын: Азин Анатолий Никанорович

Мать ребёнка: Азина Екатерина Михайловна

Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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