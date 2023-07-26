Азина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Азина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Азин Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1929
Сын: Азин Анатолий Никанорович
Отец ребёнка: Терехин или Терещенко Никанор ?
Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно