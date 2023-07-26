Азина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзина Екатерина Михайловна

Азина Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехин или Терещенко Никанор ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Азина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Азин Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1929

Сын: Азин Анатолий Никанорович

Отец ребёнка: Терехин или Терещенко Никанор ?

Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.