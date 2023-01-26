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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
119Сколково (Тихвинское), сц. вл.при рч. Бурачке.503542229223
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
22. Тихвинская (Сколкова), деревня бывшая владельческая, при речке Бурачке, дворов 79, жителей 512, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С-цо Тихвинское. (Сколково) Б. Помещ. Русс. Правосл. 44Р. Бурачка48489100348372
Х. Удел. вед. при д. Сколково64Р. Бурачка47478134
Х. куп. Соколова65Р. Кинель63638132
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57525Сколковосело53°19'с.ш.50°44'в.д.N-39-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36618444101с Сколковосело