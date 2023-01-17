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Григорий Фирсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Фирс Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Прохор Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Неонилла Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Монастырский слуга
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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