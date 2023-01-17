Григорий Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Фирс Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Прохор Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Неонилла Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Монастырский слуга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно