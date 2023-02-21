Фирс Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смерти26.09.1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Григорий Фирсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Иван Фирсович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
26.09.1727
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
26.09.1727