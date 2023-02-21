Фирс Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирс Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

26.09.1727

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Григорий Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Иван Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
26.09.1727
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
26.09.1727
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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