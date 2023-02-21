Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Семеновна

Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анисия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Неонилла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Фирсович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close