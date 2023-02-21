Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анисия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фирсович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фирсович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фирсович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фирсович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фирсович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Неонилла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Фирсович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно