Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Григорий Фирсович
Мать: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Назар Иванович
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Рождение ребёнка
09.11.1753
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Потаповна
Работа или профессия
Неизвестно
Монастырский служка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно