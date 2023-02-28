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Иван Григорьевич

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Григорий Фирсович

Мать: Ирина Семеновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Назар Иванович

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1753

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Монастырский служка
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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