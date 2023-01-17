Фёдоров Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1915
Дата смерти25.07.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1915
Рождение ребёнка
20.09.1946
Дочь: Аникина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Фёдорова Анна Георгиевна
Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.07.1978
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика