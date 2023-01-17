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Фёдоров Дмитрий Александрович

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Место рождения

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.10.1915

Дата смерти

25.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1915

Отец: Фёдоров Александр Фёдорович

Мать: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1946

Дочь: Аникина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Фёдорова Анна Георгиевна

Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.07.1978
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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