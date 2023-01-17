Фёдорова (Дивокова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Дивокова) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивоков Михаил Иванович

Мать: не указана

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Фёдоров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фёдоров Пантилеймон Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Фёдоров Петр Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Романова Мария Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кудрявцева Агафья Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кунаева Елена Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1934

Сын: Фёдоров Василий Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Колесникова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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