Фёдорова (Дивокова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивоков Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Фёдоров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Фёдоров Пантилеймон Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фёдоров Петр Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Романова Мария Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Кудрявцева Агафья Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кунаева Елена Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
20.10.1934
Сын: Фёдоров Василий Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Колесникова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно