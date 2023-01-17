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Фёдоров Александр Фёдорович

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Место рождения

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Фёдоров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фёдоров Пантилеймон Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Фёдоров Петр Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Романова Мария Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кудрявцева Агафья Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кунаева Елена Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1934

Сын: Фёдоров Василий Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Колесникова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Прасковья Михайловна

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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