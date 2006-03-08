Фёдорова (Ворончихина) Анна Георгиевна
Место рождениясело Юкаменск
Дата рождения13.01.1918
Дата смерти08.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
село Юкаменск
Рождение ребёнка
20.09.1946
Дочь: Аникина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Фёдоров Дмитрий Александрович
Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2006
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия