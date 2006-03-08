Фёдорова (Ворончихина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Ворончихина) Анна Георгиевна

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Место рождения

село Юкаменск

Дата рождения

13.01.1918

Дата смерти

08.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

село Юкаменск
Рождение ребёнка
20.09.1946

Дочь: Аникина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Фёдоров Дмитрий Александрович

Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Дмитрий Александрович

Смерть
08.03.2006
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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