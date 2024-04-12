Марья Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Спиридон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Данило Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Данило Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Дмитриев
Смерть
Неизвестно