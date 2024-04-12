Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Алексеева

Марья Алексеева

Место рождения

Казаково, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаково, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Спиридон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Данило Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Данило Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Дмитриев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close