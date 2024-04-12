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Данило Фёдоров

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Фёдор Дмитриев

Мать: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агафья Данилова

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Алексей Данилов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Иванова

Смерть
Неизвестно
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