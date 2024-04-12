Данило Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Фёдор Дмитриев
Мать: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агафья Данилова
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Алексей Данилов
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Иванова
Смерть
Неизвестно