Фёдор (Пётр) Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Спиридон Фёдоров
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Данило Фёдоров
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Данило Фёдоров
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеева
Смерть
1792