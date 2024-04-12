Фёдор (Пётр) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор (Пётр) Дмитриев

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Спиридон Фёдоров

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Данило Фёдоров

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Данило Фёдоров

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеева

Смерть
1792
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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