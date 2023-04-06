Спиридон Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Фёдор Дмитриев
Мать: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Авдотья Спиридонова
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Козма Спиридонов
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Илья Спиридонов
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Тимофей Спиридонов
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Егор Спиридонов
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Фёдор Спиридонов
Мать ребёнка: Авдотья Богданова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Богданова
Смерть
1790