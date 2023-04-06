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Спиридон Фёдоров

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Фёдор Дмитриев

Мать: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Авдотья Спиридонова

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Козма Спиридонов

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Илья Спиридонов

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Тимофей Спиридонов

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Егор Спиридонов

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Фёдор Спиридонов

Мать ребёнка: Авдотья Богданова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Богданова

Смерть
1790
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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