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Данило Фёдоров

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Фёдор Дмитриев

Мать: Марья Алексеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Федосья Данилова

Мать ребёнка: Дарья Кондратьева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Данилова

Мать ребёнка: Дарья Кондратьева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Дарья Кондратьева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Василий Данилов

Мать ребёнка: Дарья Кондратьева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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