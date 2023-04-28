Данило Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Фёдор Дмитриев
Мать: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Федосья Данилова
Мать ребёнка: Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Данилова
Мать ребёнка: Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Василий Данилов
Мать ребёнка: Дарья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кондратьева
Смерть
Неизвестно