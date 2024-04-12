Дарья Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
взята тоеж округи Ивановой сотни Егорова из деревни Аксак, новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Федосья Данилова
Отец ребёнка: Данило Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Данилова
Отец ребёнка: Данило Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Данило Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Данило Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данило Фёдоров
Смерть
Неизвестно