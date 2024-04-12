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Дарья Кондратьева

Место рождения

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1792 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята тоеж округи Ивановой сотни Егорова из деревни Аксак, новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Федосья Данилова

Отец ребёнка: Данило Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Данилова

Отец ребёнка: Данило Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Данило Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Данило Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данило Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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